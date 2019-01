Profetas da chuva preveem bom inverno e períodos curtos de seca

Posted on

Reunidos em Quixadá, no 23° Encontro dos Profetas da Chuva do município, neste sábado (12), fizeram um bom prognóstico para o ano de 2019. Dos 25 presentes, somente três fizeram diagnósticos pessimistas

A maioria dos presentes avalia que os sinais da natureza demonstram que o Ceará terá boas chuvas e curtos períodos de seca, os chamados veranicos, entre os meses de março e de abril. Em suma o Ceará terá um bom volume pluviométrico no fechamento deste primeiro semestre.

Além dos sinais da natureza, alguns profetas seguem a numerologia e outras ferramentas. O encontro dos profetas, é um momento esperado com ansiedade pelo sertanejo, que acredita de forma quase unânime nas suas profecias. Os profetas dão esperança. Mas existem os que não avaliam de forma positiva o ano pluviométrico no estado., para eles as chuvas continuarão irregulares e insuficientes para dar cargas aos açudes que abastecem o Estado.

Para os organizadores do evento, o prognóstico é que o Ceará terá um “inverno na média”, similar ao de 2018. O encontro desperta o interesse popular e é um momento de encontro, reencontros e de consolidação da tradição. Neste ano mais de 400 visitantes presenciaram os trabalhos.