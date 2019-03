Profissionais da educação infantil de Caucaia são capacitados para aplicação de indicadores de qualidade

Posted on

A Prefeitura de Caucaia realiza nessa quarta-feira (20) até a próxima sexta-feira (23) capacitação com profissionais das 144 escolas de Educação Infantil da rede municipal de ensino. O objetivo é aplicar os Indicadores de Qualidade na Educação Infantil (Indique). A formação acontece na Escola de Ensino Infantil e Ensino Fundamental (EEIEF) Flávio Portela Marcílio, localizada no bairro Itambé.



O Indique visa ajudar a comunidade escolar na avaliação e na melhoria da qualidade da Educação Infantil.

Compreendendo seus pontos fortes e fracos, a escola tem condições de intervir para melhorar sua qualidade de acordo com critérios e prioridades próprios. Para tanto, são avaliados sete elementos fundamentais, nomeados de dimensões, que devem ser considerados nessa reflexão sobre qualidade, explica Raquel Almeida, técnica da SME responsável pelo Indique.

As dimensões avaliadas são: 1) planejamento institucional; 2) multiplicidade de experiências e linguagens; 3) interações; 4) promoção da saúde; 5) espaços materiais e mobiliários; 6) formação e condições de trabalho dos professores e demais profissionais; e 7) cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social.

Para a professora Reviane Cordeiro, coordenadora da Escola Brasileirinho, localizada na Jurema, “esse momento de avaliação é de extrema importância porque detalha e facilita o nosso trabalho, nos dando ciência sobre pontos fortes e problemáticas para, a partir desse diagnóstico, buscarmos subsídios para desenvolvermos ações que garantam a evolução integral dos alunos.”

A aplicação dos indicadores acontecerá em abril. A partir da compreensão da realidade de cada escola de Educação Infantil serão desenvolvidas ações no intuito da elevar os índices qualitativos referentes à primeira etapa da Educação Básica. Os encaminhamentos de aplicação bem como o estudo dos dados coletados envolverão toda a comunidade escolar, técnicos da SME e parceiros das ações do Selo Unicef.