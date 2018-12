Programa de Apoio Integrado para o Aposentado comemora 28 anos

Uma comemoração para ser celebrada com alegria e participação. Assim recomendava o cerimonial da festa de 28 anos do Programa de Apoio Integrado para o Aposentado (PAI), realizada nesta quinta-feira (29), no Náutico Atlético Cearense. E o que mais se via no semblante de todos era muita alegria e vontade de participar com disposição para viver intensamente todos os bons momentos daquela noite.

A banda animou a festa com um repertório de grandes sucessos dos bailes do passado, seguida da programação de homenagens aos novos decanos do programa e às autoridades pelo apoio ao PAI. Foram entregues medalhas aos associados que completam 90 anos neste 2018 e que passam a integrar a Academia dos Decanos do PAI. Entre eles estava Francisco Racine Távora, pai da coordenadora do PAI, Guirlanda Ponte. Após receber a honraria, Racine expressou sua satisfação: “Estou muito alegre e satisfeito porque recebi uma homenagem do PAI. A satisfação foi dupla porque, além de receber ao completar 90 anos, testemunhei o trabalho e o sacrifício que a minha filha enfrentou para soerguer o PAI”. Integram também a relação de novos decanos do programa os associados Francisco Moacir, Idelzuite Barbosa Costa, Maria Alice Silva Lima, Maria Lizete Freitas Santos, Tereza Maria Aguiar Sales, Hilma Oliveira Franco e Maria Pinheiro Cardoso.

A coordenação do PAI homenageou também autoridades com a entrega de comenda de reconhecimento. Receberam o secretário do Planejamento e Gestão, Maia Júnior; o secretário adjunto Sérgio Cavalcante; o secretário executivo Júlio Cavalcante e os coordenadores Patrícia Campos, da Assessoria de Desenvolvimento Institucional (Adins) e José Zelízio de Alencar, do Administrativo-Financeiro. Foram também homenageados Francisco Eugênio da Costa (servidor padrão) e Maria de Lourdes Barreto (voluntária do ano). A coordenadora Guirlanda Ponte recebeu ainda o reconhecimento da equipe do PAI pelo empenho e dedicação à frente do programa.

Para o secretário Maia Júnior, a festa acontece numa noite de muita alegria, “não só para o PAI, mas sobretudo para todos esses filiados que compõem essa entidade extremamente positiva para a vida de vocês”. O titular da Seplag finalizou com uma mensagem de reconhecimento aos associados do programa: “Aqui tem pessoas, algumas já com 90 anos, que ajudaram a transformar esse estado para ser um lugar onde pudéssemos viver melhor. O que vocês fizeram ao longo da vida profissional é que garantiu a felicidade de muitos cearenses. Meus parabéns e reconhecimento em nome de todos os que fazem o estado do Ceará”.

Para a coordenadora Guirlanda, “o PAI, ao chegar aos 28 anos, está cada vez mais forte”. Ela aproveitou para agradecer aos três secretários da Seplag pelo apoio ao programa no ano de 2018. “Agradeço também ao Governo do Estado por esse olhar especial que tem para com o idoso aposentado que trabalhou tanto pelo engrandecimento desse estado”.

Importância da União

Para a professora e orientadora educacional aposentada da Secretaria da Educação, Maria do Socorro: “Essa festa sempre é preparada com muito esmero pela equipe do PAI. Aqui vemos manifestação de alegria das pessoas de todos os níveis. Ninguém quer perder essa festa”.

Já Maria Salete Leite de Sousa, aposentada da Secretaria da Justiça e Cidadania, onde trabalhou como assistente social no Instituto Presidio Professor Olavo Oliveira (IPPOO 1), garantiu que todo ano comparece a festa. “Aqui é excelente. É um momento de socialização dos que frequentam o PAI, um local muito agradável para todos os idosos”.

A aposentada Darci Barros, ex-funcionária do Banco do Estado do Ceará (BEC) e hoje voluntária do programa há 20 anos, revelou toda sua alegria na comemoração. “É muito importante para todos nós essa união que existe no PAI”, destacou Darci Barros.

