Programa de Qualificação reúne mais de 500 bolsistas em capacitação de estreia

O Programa de Qualificação Profissional promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) em parceria com o Instituto Nacional de Gestão, Educação, Tecnologia e Inovação (Ingeti) reuniu mais de 500 bolsistas no seu lançamento oficial. As atividades aconteceram no último sábado (7), no Centro Municipal de Formação e Avaliação (Cemfa), na Tabuba.

Merendeiros, vigias, porteiros, cuidadores e profissionais de serviços gerais e de administração da rede municipal de ensino assistiram a palestras com temáticas voltadas para o desenvolvimento humano, a gastronomia, a nutrição e a segurança no trabalho.

A programação beneficiou duas turmas e contou com profissionais das referidas áreas. Durante a abertura, o administrador da empresa G&F, Eduardo Vieira, falou sobre o Ingeti e do propósito do convênio junto a Prefeitura de Caucaia para dar início ao círculo de capacitações. Vieira também ministrou palestra com o tema “Pessoas que fazem acontecer”, pontuando sobre processos, motivação, autocontrole, empatia e autogestão.

Os participantes foram contemplados ainda com apresentações sobre a importância da gastronomia e manipulação de alimentos, realizadas pelos técnicos do segmento, que discursaram sobre educação alimentar e ambiental dos alimentos, além do uso adequado de insumos, como a produção através de reaproveitamento de cascas de frutas, por exemplo.

A nutricionista Évila Araújo enalteceu a relevância do trabalho dos merendeiros na educação alimentar dos alunos. “Temos que garantir um bom aporte dessas necessidades nutricionais para, dessa forma, eles aprenderem melhor”, disse a servidora da Prefeitura.

O último momento foi mediado pelo engenheiro mecânico e de segurança do trabalho da Delegacia Regional do Trabalho, Leandro Cambeiro, que proferiu palestra sobre segurança do trabalho. “Segurança do Trabalho é um modo de vida que deve ser compreendido como tal na rotina das pessoas. Os maiores índices de falência são relacionados a erros humanos”, observou.

Para a merendeira Madelene Ferreira, a capacitação vai melhorar sua rotina de trabalho. “Foi muito bom assistir as palestras. Aprendi bastante”, disse. O merendeiro João Batista também analisou como relevante o evento. “Foi muito louvável porque garante a evolução do aluno no aprendizado, ajuda a motivar também.”

“O evento superou nossas expectativas. Observamos uma quantidade maior do que o previsto e conseguimos acomodar todos. Além disso, notamos grande envolvimento dos participantes; a vontade deles em querer aprender e conhecer mais sobre a profissão que exercem”, informou o administrador Eduardo Vieira.

O Ingeti convocará ainda esta semana uma segunda turma de 500 bolsistas. Eles serão submetidos à mesma capacitação no próximo sábado (14).

Com informação da A.I