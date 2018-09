Programa Eleitor do Futuro inicia ações educativas em escolas de Fortaleza

Tiveram início, nesta segunda-feira, 10/9, as exposições dialogadas que o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará está promovendo em escolas públicas de Fortaleza, durante os meses de setembro e outubro. Sob coordenação da Escola Judiciária Eleitoral (EJE) e tendo como tema “Saia do Muro”, as atividades são parte integrante do Programa Eleitor do Futuro.

A exposição realizada nesta segunda teve lugar na EEMTI Padre Guilherme Waesse, no bairro Dias Macêdo, e contou com a participação de 40 alunos. Na ocasião, o coordenador da EJE, José Humberto Mota Cavalcanti, abordou temas como: voto e políticas públicas, importância da participação dos estudantes nas eleições e em grêmios estudantis, cargos em disputa, eleições majoritárias e proporcionais, novidades da legislação eleitoral, segurança da urna eletrônica, dentre outros.

Educação e cidadania

A escola visitada, que é de tempo integral, oferta aos seus alunos a disciplina eletiva “Educação para a Cidadania na Escola” com o seguinte conteúdo programático: Educação integral – o sujeito em formação para a vida; Cidadania, democracia e política no Estado Democrático de Direito; O processo eleitoral no Brasil – história e conceitos; Participação e mobilização em atos decisórios no cotidiano escolar; Formação de lideranças e protagonismo estudantil.

Para Humberto Mota, “foi gratificante constatar o nível de interesse e participação manifestados pelos estudantes, inclusive com interação ao longo da exposição, com perguntas e opiniões sobre os temas abordados”.

Conforme destacado pelo professor Antônio Bandeira da Costa Júnior, responsável pela disciplina: “Ações como essa são muito importantes porque, nessa idade, a gente vê que estes meninos e estas meninas estão muito ligados na Internet, então eles precisam de esclarecimentos e orientações que os ajudem a despertar para a importância do exercício da cidadania e do senso crítico”.

Após a exposição, os alunos tiveram oportunidade de participar de uma votação simulada na urna eletrônica.

Próxima escola

As exposições e rodas de conversa terão prosseguimento nesta quarta-feira, 12 de setembro, às 15h, na EEMTI Professor Coronel José Aurélio Câmara (Rua Jorge Acurcio, 655, bairro Vila União), conforme cronograma.

COM TRE