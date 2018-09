Programa Eleitor do Futuro realiza ações educativas em escolas de Fortaleza

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por meio da Escola Judiciária Eleitoral (EJE), realizará exposições dialogadas e rodas de conversa com o tema “Saia do Muro” em escolas de Fortaleza nos meses de setembro e outubro, conforme cronograma. Nesta segunda-feira, 10/9, às 13h50, a ação será na EEMTI Padre Guilherme Waesse, localizada na Rua Boaventura, 916, no bairro Dias Macêdo.

O coordenador da EJE, Humberto Mota Cavalcanti, fará palestra multimídia com a utilização da urna eletrônica. Os adolescentes poderão simular votação com “candidatos” fictícios e já vão se familiarizando com a urna. No dia 12/9,às 15h, será a vez da EEMTI Professor Coronel José Aurélio Câmara (Rua Jorge Acurcio, 655, bairro Vila União). Ao todo, onze eventos estão programados.

Eleitor do amanhã

As atividades são parte integrante do Programa Eleitor do Futuro, destinado a promover a educação política dos adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos de idade, estimulando-os ao exercício da cidadania e do voto consciente.

Foi priorizado o atendimento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) da rede estadual de ensino que ofertam, apoiadas pelo TRE-CE, a disciplina eletiva “Educação para a Cidadania na Escola” com o conteúdo programático: Educação integral – o sujeito em formação para a vida; Cidadania, democracia e política no Estado Democrático de Direito; O processo eleitoral no Brasil – história e conceitos; Participação e mobilização em atos decisórios no cotidiano escolar; Formação de lideranças e protagonismo estudantil.

Saia do Muro

O tema da ação educativa é inspirado no Projeto Saia do Muro, uma parceria do Unicef – Fundo das Nações Unidas para a Infância com o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e outras entidades. O Projeto Saia do Muro objetiva fomentar, durante o período eleitoral, a discussão de temas fundamentais para a garantia de direitos de crianças, adolescentes e suas famílias por meio da realização de pesquisas.

