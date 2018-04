Programa Novo Mais Educação reinicia as atividades programadas para 18 escolas em Horizonte

Compartilhar no Facebook

O Programa Novo Mais Educação (PNME) reinicia as atividades programadas para 18 escolas da Rede Pública Municipal de Horizonte. As escolas atendidas foram selecionadas de acordo com os padrões legais adotados pelo MEC.

Atendendo 2.520 alunos matriculados do 3º ano (anos iniciais) ao 9º ano (anos finais), o Programa é uma Proposta de Ensino Integral que se efetiva através da garantia da ampliação da carga horária que se estende por 16h semanais.

Os alunos participam de atividades de Acompanhamento Pedagógico nas áreas de Português e Matemática, além das oficinas ministradas nas áreas de Esporte e Lazer, Arte e Cultura. O Programa tem duração de 08 meses através da verba do Governo Federal e Prefeitura Municipal de Horizonte.

Com informação da A.I