Programa Sinalize vai beneficiar 11 bairros de Caucaia

Já estão definidas as ruas e avenidas de Caucaia que serão beneficiadas pelo programa Sinalize. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), serão contempladas vias localizadas em 11 bairros (Grilo, Cabatan, Curicaca, Alto do Garrote, Parque das Nações, Parque Boa Vista, Genipabu, Nova Metrópole, Tabapuazinho, Novo Paraíso e Patrícia Gomes).

Em parceria com a Casa Civil do Governo do Estado e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), a Prefeitura receberá 70 mil metros quadrados de asfalto. Isso equivale a cerca de 14 quilômetros. Perímetro esse que também receberá nova sinalização horizontal e vertical.

O convênio foi oficializado no último dia 4. Na ocasião, o prefeito Naumi Amorim (PMB) recebeu o secretário da Casa Civil, Nelson Martins, e o superintendente do Detran, Igor Vasconcelos, para a assinatura da ordem de serviço.

Orçadas em R$ 2,3 milhões, as obras devem iniciar dentro de pouco mais de um mês. “Caucaia precisa de um olhar diferenciado porque é um município muito grande. Com esse asfalto e sinalização, nós vamos evitar que acidentes aconteçam. Vamos salvar vidas”, afirma o prefeito Naumi Amorim.

Confira algumas das ruas que serão beneficiadas pelo Programa:

Grilo

Rua Santa Rita

Rua Florêncio Matias

Rua Júlia da Silva Oliveira

Cabatan

Rua Francisco da Rocha Martins

Rua São João

Rua São José

Rua São Pedro

Rua Santa Luzia (Igreja)

Curicaca

Rua Vicente Luís O. Filho

Rua José Maria da Silva

Rua Raimundo Nonato Alexandre

Alto do Garrote

Av. João Cordeiro

Rua Maria Cavalcanti Pereira Goes

Rua SDO 01

Rua Francisco Gadelha

Rua D

Parque das Nações

Rua Inglaterra

Rua Alemanha

Parque Boa Vista

Rua Amazonas / Rua das Flores

Genipabu

Rua José Gomes / Rua General Mourão Filho

Rua São José / Rua Vicente Ribeiro do Nascimento

Nova Metrópole

Rua SDO 01 / Rua E

Rua Z

Av. Contorno Oeste

Rua 4

Rua 5

Tabapuazinho

Rua Quixadá

Rua Acaraú

Rua Rodolfo Teófilo

Novo Paraíso

Rua Maria da Piedade

Rua Ary Toledo

Rua Fausto Nilo

Rua 01

Rua 02

Rua José Marinho

Patrícia Gomes

Rua 23 de Maio

Rua 29

Rua 30

Com informações da Assessoria de Imprensa de Caucaia