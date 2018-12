Projeto cria o Programa Cidade Amiga do Idoso no Ceará

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou o projeto de lei 85/2018, de autoria da deputada Aderlânia Noronha (SD), que institui o Programa Cidade Amiga do Idoso. O programa pretende fomentar o uso adequado de espaços públicos, garantir transporte, moradia digna, esporte e lazer,participação social e respeito a pessoas idosas. Também estão dispostas diretrizes para ações de inclusão social, participação cívica e geração de emprego e renda, comunicação e informação, apoio comunitário, serviço de saúde e segurança.

Segundo a deputada, uma cidade Amiga do Idoso estimula o envelhecimento ativo ao otimizar oportunidades para a saúde, participação e segurança, para aumentar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. “Em termos práticos, uma cidade Amiga do Idoso adapta suas estruturas e serviços para que estes sejam acessíveis e promovam a inclusão de idosos com diferentes necessidades e graus de capacidade” argumentou a deputada.

Aderlânia argumenta que os idosos, no Brasil,enfrentam diversas barreiras para ter qualidade de vida. “Com isso,esperamos estimular, nos municípios cearenses, a implantação de projetos e espaços próprios para o público idoso”, finalizou Aderlânia Noronha.