Projeto de Grafitagem colore as ruas de Acopiara

As ruas de Acopiara estão ficando cada dia mais coloridas! Muros se transformam em telas e a cidade ganha galerias de arte ao ar livre recebendo cores, desenhos e muita criatividade, através de um Projeto de Grafitagem idealizado pela Prefeitura Municipal, através do Fórum da Juventude, em parceria com o Coletivo Grafiteiros da Arte.



As primeiras intervenções aconteceram no Corredor das Juventudes, que fica na Rua Emília de Lima Pinho, e no Canteiro Central da Avenida Francisco Alves, na Vila Moreira. No total, mais de 500 metros quadrados de muros foram grafitados com diversos temas abordados e homenagens a figuras nordestinas.

A ideia surgiu como um presente aos moradores da cidade, tornando mais agradável e acolhedor o percurso de centenas de pessoas que trafegam diariamente pelas ruas de Acopiara”, afirma o prefeito municipal, Antônio Almeida.