Projeto do Corpo de Bombeiros promove aulas para a comunidade da região do Presidente Kennedy

De segunda a quinta-feira, o Corpo de Bombeiros do Ceará por meio do Projeto “Saúde, Bombeiros e Sociedade” oferece aulas gratuitas de ginástica para o público de terceira idade e também para outras idades. As atividades são realizadas no RioMar Kennedy e ministradas por profissionais do Corpo de Bombeiros, de segunda a quinta-feira, das 17h30 às 18h30, no Estacionamento do shopping, no Piso E2.

Durante as atividades, o público tem a oportunidade de exercitar-se e se divertir, dançando coreografias de ritmos variados, com destaque para músicas latinas, axé e de forró, além de exercícios aeróbicos. Os interessados em participar podem comparecer antes do início das aulas.

Sobre o Projeto

O Projeto “Saúde, Bombeiros e Sociedade” iniciou em 2003 no Núcleo de Busca e Salvamento (NBS) do Corpo de Bombeiros, com apoio do Conselho Regional de Educação Física e de militares habilitados para ministrar aulas de ginástica para a terceira idade. Hoje, a ação conta com mais de 300 núcleos em todo o Estado e assiste a cerca de 15 mil pessoas.

Cursos gratuitos

Além das aulas de ginástica, todas as semanas o RioMar Kennedy, promove atividades voltadas para o bem-estar dos idosos com aulas gratuitas no Espaço da Melhor Idade. Até o dia 30 de agosto, o shopping traz uma programação de cursos de crochê e oficinas de artesanato. Para participar, o público pode comparecer de terça a quinta-feira, das 14h às 17h, no Espaço, que fica localizado próximo à Le Biscuit, no Piso L2.

Serviço

Projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade no RioMar Kennedy

Quando: segunda a quinta-feira, das 17h30 às 18h30

Onde: Piso E2 – Estacionamento do RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy)

Entrada gratuita

