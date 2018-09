Projeto do Tribunal de Justiça incentiva leitura por meio da doação de livros

Com o objetivo de contribuir para o incentivo da leitura e da educação, o Judiciário cearense mantém o projeto “Justiça Literária” desde maio deste ano. A iniciativa consiste na arrecadação de livros novos ou usados para que o material seja compartilhado com o público que frequenta o Palácio da Justiça, sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

Os interessados em participar do projeto devem fazer a entrega dos livros, independente de tema, no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), mesmo local onde fica o acervo disponibilizado ao público. O Nupemec fica localizado no térreo do TJCE, no Cambeba, em Fortaleza.

A iniciativa foi idealizada pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Tribunal de Justiça, e funciona em parceria com o Nupemec. Podem participar o público interno (magistrados e servidores) e externo (promotores, defensores, advogados, partes processuais ou qualquer pessoa que visite o TJCE).

Com informação do TJCE