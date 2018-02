Projeto incentiva participação da população na escolha de demandas para a cidade

Ouvir os anseios da população vem sendo o ponto principal dos trabalhos do Legislativo e Executivo na busca por uma cidade mais justa e igualitária. Com esse sentimento a Câmara Municipal de Fortaleza e Prefeitura de Fortaleza e em parceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor) estão com o projeto “Você Faz Fortaleza”, com 40 totens distribuídos em diversos pontos da cidade.

Um desses lugares é a sede do Legislativo, em que servidores e a população podem escolher dentre 9 intervenções em espaços públicos da Capital. As obras podem contemplar o Lago do Jacarey; a Lagoa do Porangabussu; a Praça e o Mercado do Carlito Pamplona; o Zoológico, Horto e a Lagoa do Passaré; a Cidade da Criança e a Praça Coração de Jesus; a Praça e o Mercado de Messejana; o Parque da Sabiaguaba; a Barra do Ceará; e o Parque da Lagoa da Viúva.

Ana Cristina Morais, moradora do bairro Passaré, falou com entusiasmo sobre o projeto e sobre a demanda que escolheu como prioritária. “É importante que a população tenha poder de decisão, pois quem conhece as necessidades dos espaços é a própria população. A minha escolha foi a Praça e Mercado de Messejana porque integra a história da nossa cidade e isso deve ser preservado”, apontou.

“Esse é um instrumento novo de participação popular para a Prefeitura e Câmara ouvir a cidade e tomar decisões conforme o voto popular. Na primeira enquete estamos apresentando nove áreas, e a mais votada, eleita pelo povo como prioridade para a cidade, será contemplada pela gestão”, destacou o prefeito Roberto no lançamento do projeto na CMFor.

Os totens, além da CMFor, estão distribuídos nos sete terminais, nas Upas, nos Cucas e na Beira Mar. A votação acontece até o dia 28 de fevereiro e o projeto que for mais votado será executado pela Prefeitura até o ano de 2020.

Com informações da Câmara Municipal de Fortaleza