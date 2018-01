Projeto Mediação Itinerante do MPCE presta atendimento em Caucaia

As atividades do Projeto Mediação Itinerante, do Programa Núcleos de Mediação Comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), realiza neste mês de janeiro atendimentos no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, sempre às segundas, quintas e sextas-feiras, das 9h às 11h30, ao lado do 23º Distrito Policial (Avenida C, nº 87, Conjunto Nova Metrópole). As ações tiveram início no dia 4 de janeiro. Esta semana, o ônibus da Mediação Itinerante cumpre agenda nos dias 11 e 12, finalizando as atividades em Caucaia somente no dia 29 de janeiro.

O objetivo é divulgar e praticar a mediação comunitária como uma alternativa pacífica para a resolução de conflitos. Somente em 2017, foram realizadas 141 ações da Mediação Itinerante em Fortaleza (Conjunto Ceará, Bom Jardim, Parangaba, Antônio Bezerra, Pirambu, Vicente Pinzón, Vila União, Autran Nunes, Cristo Redentor, Nossa Senhora das Graças, Conjunto São Francisco, Granja Portugal, Jurema, Carlito Pamplona, Conjunto José Walter, Bom Sucesso, Conjunto Esperança, Granja Lisboa, Pan-Americano, Álvaro Weyne, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Conjunto Palmeiras, Canindezinho e Barra do Ceará) e Região Metropolitana (Maracanaú, Caucaia, Pacatuba e Maranguape), a partir do trabalho de mediadores voluntários supervisionados pelo MPCE.

Funcionando desde julho de 2015, o projeto é fruto de Acordo de Cooperação entre o MPCE, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus) e o Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos Intermunicipais e Interestaduais do Ceará (SINTERÔNIBUS) assinado em 2014. “A partir do Projeto Mediação Itinerante, valorizamos a capacidade das pessoas em tratar seus próprios conflitos por meio do diálogo, de maneira responsável e cooperativa na busca de soluções que satisfaçam a todos”, destaca a promotora de Justiça Iertes Gondim, coordenadora do Programa Núcleos de Mediação Comunitária do MPCE.

Com informações ao MPCE