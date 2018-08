Projeto oferta 80 vagas para capacitações em Caucaia

Estão abertas até a próxima quinta-feira (16/8) as inscrições para cursos de capacitação do projeto “Criando Oportunidades”, uma iniciativa em Caucaia mantida pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Setem) em parceria com a Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS).

Quatro cursos gratuitos têm 20 vagas cada em aberto (80, ao todo, portanto). No Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Planalto será ministrado o curso de operador de caixa. No Cras Guadalajara, o curso de auxiliar administrativo. No Pólo do Camurupim será ofertado o curso de recepcionista. Já o Cras Sede ofertará curso de inglês.

A titular da Setem, Laís Sales, classifica o programa como “oportunidade única de capacitação”. “É direcionado para pessoas de baixa renda e desempregadas. Visa uma maior oportunidade de ingressar no mercado de trabalho”, explica a secretária municipal.

As vagas são destinadas a: pessoas com idade a partir de 16 anos e renda per capita de até meio salário mínimo; mulheres chefes de família cadastradas no Cadúnico; trabalhadores sem ocupação e desempregados; pessoas que trabalham na condição de autônomo; jovens de 16 a 29 anos à procura de emprego; indígenas; quilombolas; afrodescendentes; pessoas com deficiência; LGBTq+; e apenados e egressos do sistema penal e de medidas socioeducativas.

Os interessados devem preencher cadastro anexando as cópias de RG, CPF, comprovante de endereço e NIS ou PIS. As inscrições são feitas nos próprios Cras onde os cursos serão ministrados. As aulas têm início de previsão para 3 de setembro.

MAIS INFORMAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO

CONTATO: 33421852.

CRAS GUADALAJARA

ONDE: rua Acapulco, 706, no Parque Guadalajara

CRAS SEDE

ONDE: rua José de Pontes, s/n, no Açude

CRAS PLANALTO

ONDE: rua Cento e Seis, 352, Planalto Caucaia

POLO CAMURUPIM

ONDE: rua Santo André, s/n, no Camurupim

Com informação da A.I