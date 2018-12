Projeto São José III leva água para 260 famílias em Russas

O Governo do Ceará inaugurou, na manhã desta quinta-feira (5), mais um sistema de abastecimento d’água, dentro do projeto São José III, nas comunidades de Lagoa Grande e Mundo Novo e no assentamento Croatá/Jandira, no município de Russas – região do Vale do Jaguaribe. Na ocasião, o secretário- chefe da Casa Civil, Nelson Martins, representou o governador Camilo Santana.

A conclusão do sistema de abastecimento beneficiará um total de 264 famílias, sendo 151 da comunidade de Lagoa Grande, 85 da comunidade Mundo Novo e 28 famílias do assentamento Croatá/Jandaíra. O investimento total foi de R$ 964.414,63.

O secretário foi enfático ao tratar dos benefícios gerados pela implantação do sistema. “Quero falar primeiro da minha alegria, pois eu estive aqui para participar da assinatura da ordem de serviço desse sistema. Para poder atender às 264 famílias foi investido quase R$ 1 milhão. Se formos pensar, sai muito mais em conta do que abastecer essas famílias com um ano de carro-pipa”, concluiu Nelson Martins.

“O São José III é um projeto muito importante para fixar o homem do campo nas comunidades. Há muitos anos essas comunidades reivindicavam esse projeto de sistema de abastecimento d’águá. É fundamental para melhorar a vida dessas pessoas”, destacou Weber Araújo, prefeito de Russas.

População beneficiada

Morador da comunidade de Lagoa Grande, Raimundo Simão de Freitas, de 68 anos, comemorou o benefício. “Aqui melhorou tudo, porque a nossa dificuldade de água era grande. Antes era carro-pipa, água salobra e agora é água boa, dentro de casa”, disse.

Participaram da solenidade a primeira-dama de Russas, Mazé Torquato; o vice-prefeito, Magela Estácio; o presidente da Câmara Municipal, Amarílio Ribeiro e outras autoridades locais.

COM GOVERNO DO ESTADO