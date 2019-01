Promessa de limpar a cidade não foi cumprida pelo prefeito de Fortaleza

Posted on

O Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, não conseguiu, como prometeu, limpar a cidade em quatro dias após a lentidão nos serviços provocada pela onda de violência. Roberto Claudio anunciou na última quarta-feira, 9, que o lixo seria retirado das ruas em quatro dias.

Nesse final de semana a sujeira inundava centenas de ruas e avenidas da capital. A prefeitura ampliou o número de veículos para a limpeza urbana e sem conseguir retirar o lixo acumulado, se deparou com mais entulhos nas ruas. O quadro ficou ainda mais grave e preocupante.

O repórter do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Sátiro Salles, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!

