Promotores do Júri alinham atuação com autoridades de Segurança Pública

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através do promotor de Justiça e secretário-executivo das Promotorias de Justiça do Júri, Ythalo Frota Loureiro, realizará uma reunião, na próxima segunda-feira, 18, às 8h30, para tratar sobre assuntos em comum a todos os órgãos de Segurança Pública, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A intenção é promover um melhor diálogo e aproximação entre as instituições com a finalidade de se chegar à elucidação célere e eficaz de crimes contra a vida, apresentando respostas positivas à população cearense.

Para o encontro, foi convidado o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Ceará, Marcus Vinícius Sabóia Rattacaso. Já confirmaram a participação nesta reunião os promotores do Júri da Comarca de Fortaleza, o diretor da DHPP, Leonardo Barreto, delegados do DHPP, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), da Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), representantes da Perícia Forense (Pefoce), e da Delegacia Geral de Polícia Civil.

Dentre os pontos importantes a serem tratados, merecem destaque a gravação audiovisual nos casos de crimes defeminicídio (conforme já determinado pela Lei Maria da Penha e que pode ser estendido para outros crimes), a confecção e remessa de laudos periciais, estratégias para o combate aos crimes de homicídio e de tráfico de drogas, entre outros assuntos relativos ao Plano de Atuação Anual.