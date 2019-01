Proposta da Reforma da Previdência prevê benefício menor que o salário mínimo

Posted on

O governo estuda incluir na proposta de reforma da Previdência um novo mecanismo de concessão de aposentadoria rural e Benefício de Prestação Continuada, BPC, concedido a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, que permitiria pagar menos de um salário mínimo.

A ideia é introduzir no Brasil um modelo de assistência social conhecido como “fásico”, em fases, no qual a pessoa pode receber o benefício antes, mas abaixo do mínimo, atualmente em 998 reais. Para abrir caminho à mudança, o governo estuda transformar a aposentadoria rural em benefício assistencial, resgatando seu status anterior à Constituição Federal de 1988, quando já era considerada assistência social.

O comentarista de Economia do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Carlos Alberto Alencar, tem mais informações sobre o assunto. Saiba mais clicando no player abaixo!