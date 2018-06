Proposta do Governo que altera carga horária dos agentes penitenciários segue para sanção do governador

Os agentes penitenciários do Ceará vão passar a contar com carga horária padronizada. O benefício se torna possível após o Governo do Ceará encaminhar a proposta que foi analisada e aprovada na Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira (21). Após sanção do governador Camilo Santana, esses profissionais terão oficializado o regime de 24 horas de trabalho e intervalos de 72 horas, ao invés das 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso.

Análise realizada pela Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania identificou que a medida garante economia aos cofres do Estado e facilita o gerenciamento das equipes plantonistas. A secretária da Justiça e Cidadania do Estado, Socorro França, destaca o benefício que representa, do ponto de vista da saúde física e mental, melhora para os agentes penitenciários. “Sabemos o desgaste físico e emocional que o trabalho dentro de uma unidade prisional gera”, observa a secretária. “O intervalo de 72 horas permite que aquele agente se desligue do trabalho e descanse a mente antes de voltar ao local de serviço, mantendo o bem-estar necessário ao bom desempenho da função”, acrescenta.

Reforço

Na última segunda-feira (18), os 1.000 candidatos que tomarão posse no cargo de agente penitenciário começaram a ser atendidos na sede da Secretaria, quando foi dado início ao processo de entrega da documentação e a realização de exames. Eles estão na reta final para a posse, marcada para o próximo dia 3 de julho, no Centro de Eventos do Ceará. Outros 695 seguem para o cadastro de reserva.

