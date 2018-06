Proposta para regulamentar a profissão de biotecnologista terá debate na Câmara

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados se reúne nesta quarta-feira (13) para discutir a regulamentação da profissão de biotecnologista, prevista no Projeto de Lei 3747/15, do deputado Danilo Forte (PSDB-CE). A proposta também inclui a criação de órgãos para fiscalizar a categoria, são os Conselhos Federais e Regionais.

“A biotecnologia contribui para o desenvolvimento da sociedade gerando impactos diretos e indiretos na qualidade de vida das pessoas ao desenvolver tecnologias associadas às áreas da saúde, agropecuária, indústria e meio ambiente. Além disso, a aprovação do projeto é determinante para inclusão de centenas de profissionais qualificados no mercado de trabalho”, defende Forte.

A audiência pública ocorrerá no plenário 5, a partir das 16h30. Entre os convidados para contribuir com o debate estão o colaborador do Conselho Federal de Biologia Ivo Borghetti, a presidente da Liga Nacional dos Acadêmicos de Biotecnologia, Gabriela Bruno Ribeiro, e um representante do Ministério da Saúde.

Com informações Assessoria de Comunicação Deputado Federal Danilo Forte