Prorrogada seleção de professores para CEI Olga e Parsifal Barroso

Estão prorrogadas até 31 de outubro as inscrições para o concurso interno de professores efetivos da Secretaria Municipal de Educação (SME) interessados em integrar o corpo discente do Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso.

A unidade está sendo construída no Araturi em parceria com o Instituto Myra Eliane. Atenderá em tempo integral a cerca de 700 crianças e funcionará como escola modelo, na qual professores contarão com formação continuada, participação na gestão e interação com outras instituições de ensino do mesmo padrão.

As inscrições podem ser feitas pela Internet. O edital está disponível na seção “Secretarias Editais”, no site www.caucaia.ce.gob.vr. Na modalidade presencial, a inscrição pode ser feita em dias uteis, de 8 horas às 15 horas, na sede da SME (à Rua Juaci Sampaio Pontes, 2.000, no Centro de Caucaia).