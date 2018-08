PROS é o primeiro partido a pedir registro de candidaturas ao TRE-CE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará recebeu, na segunda-feira, o primeiro pedido de registro de candidatura para as Eleições 2018. O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) listou 93 filiados que pretendem participar da disputa eleitoral deste ano, sendo 29 ao cargo de deputado federal e 64 para deputado estadual. O prazo final para os partidos apresentarem seus candidatos é 15 de agosto, às 19h.

Procedimentos

Os partidos e coligações deverão formalizar os pedidos de registro de seus candidatos por meio do Sistema CANDEx, disponível no sítio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). O horário de atendimento ao público no feriado do dia 15/08 será de 14h às 19h.

Novidade

Todas as ações judiciais referentes ao pleito deste ano serão interpostas e tramitarão através do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). A Eleição de 2018 será a primeira em que os processos de registro de candidaturas tramitarão exclusivamente por meio do sistema.

Para tanto, o TRE-CE já realizou dois encontros, um com advogados e outro com representantes de partidos políticos para apresentar o PJe e esclarecer as dúvidas relacionadas ao sistema, assim como um treinamento presencial com todos.

Força-tarefa

Para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos na Resolução TSE nº 23.548/2017, o TRE-CE mobilizou uma força-tarefa composta de 39 servidores da Secretaria Judiciária para atuarem no processamento dos pedidos de registro de candidaturas, além de 10 juízes da Corte e 20 assessores destacados para o julgamento dos pedidos que deverá ocorrer até o dia 17 de setembro.

Os dados dos candidatos do PROS podem ser consultados na página do TRE-CE através do link http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas.

Também estão disponíveis para consulta as atas das convenções partidárias no site do Tribunal por meio do link: http://www.tre-ce.jus.br/eleicao/eleicoes-2018/atas-das-convencoes-partidarias-e-listas-de-presenca.

COM TRE/CE