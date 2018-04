Protesto contra prisão de Lula fecha Avenida da Universidade em Fortaleza

Estudantes e integrantes de movimentos sociais fecharam a Avenida da Universidade, em frente ao Centro de Humanidades da Universidade Federal do Ceará. Cerca de 100 manifestantes usaram cadeiras para bloquear o trânsito da via. Eles protestam contra a prisão do ex-presidente Lula. Além desse protesto, mais nove ocorrerão hoje em diferentes pontos do estado, de acordo com o Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará.

Os protestos acontecerão na tarde desta sexta-feira, 6. No evento do Facebook organizado pelo movimento Povo Sem Medo Ceará, em Fortaleza, a manifestação marcada para 15 horas de hoje já tem mais de 800 pessoas confirmadas. Em Caucaia, Iguatu, Maracanaú, Madalena, Maranguape, Redenção, Tamboril e na região do Cariri também devem ter manifestações pela liberdade de Lula.

A CE-060 foi bloqueada no início da manhã de hoje, próximo à Unilab, em Redenção. Em vídeos e fotos é possível ver uma barricada feita de pneus queimados, impossibilitando o trânsito dos carros em uma das faixas da via. De acordo com a Polícia Militar do Ceará, nenhum conflito foi registrado na região e os pneus foram retirados em pouco tempo. Alguns estados do país também tiveram rodovias bloqueadas nesta sexta-feira, como Sergipe, São Paulo e Paraíba.

Com informações O Povo