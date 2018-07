Protocolo gera empregos e aumento de arrecadação em Caucaia

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PMB), assinou nessa quarta-feira, 18, um protocolo de intenções que visa a expansão de uma fábrica de moda íntima no bairro Arianópolis, na Grande Jurema. Com isso, o município gerará mais de 1.000 empregos diretos e aumentará sua capacidade de arrecadação.

O encontro com empresários aconteceu na sede da Prefeitura. “Quando o município cria vagas de trabalho, isso significa que a economia vai bem. Que os investidores confiam na cidade como um lugar seguro para deixar o dinheiro deles. Isso é muito bom porque representa mais dinheiro em circulação, mais renda para Caucaia”, afirma Naumi.

A expansão da fábrica de moda íntima gerará 400 empregos diretos só na fase inicial de operação. As etapas seguintes gerarão outros 730 postos. Serão, no total, portanto, 1.130 empregos diretos. O empreendimento tem atualmente 480 funcionários.

Por mês, a fábrica produzirá uma média de 400 mil peças de lingerie. Isso só na fase inicial. Em seguida, a capacidade saltará para um milhão de peças mensalmente. A previsão de faturamento é de R$ 42 milhões por ano.

Isso representará aos cofres do Município um recolhimento de R$ 720 mil de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) apenas no primeiro ano de funcionamento da fábrica. Recurso que ampliará a capacidade da Prefeitura de investir na melhoria do serviço público caucaiense.

“Tem 14 anos que essa empresa funciona em Caucaia. Chegou aqui em 2004 e já prestou inúmeros serviços ao município. Quanto mais pudermos expandir, melhor pra Prefeitura e melhor pro povo, que vai ter mais oportunidade e dinheiro na conta”, resume Naumi.

Com informações da Prefeitura de Caucaia