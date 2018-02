ProUni divulga lista de pré-aprovados nesta quarta 

O resultado do Programa Universidade para Todos (ProUni) já está disponível no site http://siteprouni.mec.gov.br/. Para conferir o seu desempenho, o estudante deve acessar a página e clicar no link “Ver Resultado”. Também é possível acessar a lista dos pré-aprovados pelo link “Lista de Selecionados”.

Para garantir a vaga, os selecionados deverão se apresentar, na universidade onde foram aprovados, com os documentos necessários que comprovem os dados pessoais e sociais informados durante a inscrição. O prazo começa nesta quinta (15) e vai até 23 de fevereiro.

Neste semestre, o ProUni ofereceu 242.987 bolsas de estudo em 2.976 instituições de ensino particulares. Dessas, 113.863 são integrais e 129.124, parciais. A segunda chamada será divulgada será divulgada no dia 2 de março.

Fonte: Governo do Brasil, com informações do Ministério da Educação e do ProUni