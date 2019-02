Prova de vida para servidores do Estado deve ser feita no auto-atendimento do Bradesco

Servidores civis ativos, inativos e militares da ativa, da reserva remunerada e reformados, além de pensionistas, aniversariantes nos meses de janeiro e fevereiro, devem realizar a prova de vida no auto-atendimento de qualquer das agências do Bradesco no território nacional. O prazo foi iniciado no último dia 1º de fevereiro. Para realizar a prova de vida é necessário apenas digitar o número da conta e da agência e fazer a leitura da biometria nas máquinas de auto-atendimento. Com isso o processo torna-se mais ágil e seguro.

O comparecimento para realizar a prova de vida deve ocorrer no mês de aniversário do servidor ou pensionista. Excepcionalmente, aqueles que fizeram aniversário em janeiro deste ano realizarão o procedimento em fevereiro, juntamente com os aniversariantes do mesmo mês.

A prova de vida tem caráter obrigatório e contemplará todos os poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) e Defensoria Pública Estadual. A Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) esclarece que a prova de vida deve ser realizada inclusive pelo servidor ou pensionista tenha feito o recadastramento em 2018.

No caso daqueles que fizeram portabilidade e os que não possuem conta corrente no Bradesco é necessário se dirigir a uma agência do Bradesco, onde deverão apresentar um documento oficial de identificação com foto e CPF. Já os impossibilitados de comparecer por motivos de doença grave ou por morar no exterior devem acessar o site do Recadastramento (recadastramento.seplag.ce.gov.br), imprimir o Termo de Recadastramento/Prova de Vida Manual e encaminhar à Seplag com a documentação exigida, conforme instruções constantes no próprio site.

A prova de vida seguirá o seguinte calendário:

Aniversariante

Prova de Vida – Biometria

Aniversariantes de janeiro

Fevereiro / 2019

Aniversariantes de fevereiro

Fevereiro / 2019

Aniversariantes de março

Março / 2019

Aniversariantes de abril

Abril / 2019

Aniversariantes de maio

Maio / 2019

Aniversariantes de junho

Junho / 2019

Aniversariantes de julho

Julho / 2019

Aniversariantes de agosto

Agosto / 2019

Aniversariantes de setembro

Setembro / 2019

Aniversariantes de outubro

Outubro / 2019

Aniversariantes de novembro

Novembro / 2019

Aniversariantes de dezembro

Dezembro / 2019

COM GOVERNO DO ESTADO