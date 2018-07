PRP não vai indicar vice de Bolsonaro, reafirma presidente do partido

O presidente do PRP, Ovasco Resende, em entrevista ao Jornal O Globo nessa quinta-feira, 19, disse que o partido não vai indicar o nome do general da reserva Augusto Heleno para o vice da chapa do presidenciável do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, ou qualquer outra indicação feita pelo partido, mesmo com as tentativas do pré-candidato do PSL de articular uma aliança com o PRP.

O dirigente se reuniu nessa quinta, em São Paulo, com o presidente nacional do PSL, Gustavo Bebianno, e com Julian Lemos, vice-presidente da legenda. Os dois marcaram o encontro com Resende para tentar segurar o PRP na aliança tendo Heleno como vice. O PRP, no entanto, rejeitou novamente a aliança, confirmando o isolamento do candidato, líder nas pesquisas de intenções de votos.

“A gente já havia oficializado essa questão de que o PRP não irá indicar o nome do general Heleno para vice do candidato a presidente Jair Bolsonaro, essa questão está resolvida. Não é só o general Heleno, não iremos indicar nome nenhum nessa chapa de coligação majoritária”, afirmou o presidente do PRP, horas depois da reunião.

Ovasco Resende não descartou, no entanto, apoiar futuramente a candidatura a presidente da República de Jair Bolsonaro. “Se nós vamos apoiá-los ou fazer coligações com eles, só o futuro vai dizer lá nas convenções”, afirmou o presidente do PRP.

Além do partido nanico, que rejeitou a aliança com o pré-candidato à Presidência, o PR também desistiu de se coligar a Bolsonaro. O vice que o candidato queria na legenda era o senador Magno Malta (PR-ES), mas as negociações não avançaram.

Com o naufrágio das duas principais apostas, o pré-candidato corre em busca de uma alternativa. Uma delas é a advogada Janaína Paschoal, filiada ao mesmo PSL. O nome dela vinha sendo cotado para a disputa do governo de São Paulo, embora pessoas ligadas ao partido no estado acreditem que a advogada prefira concorrer à vaga de deputada.

“Não sei o que eles vão fazer (na convenção partidária), se já estarão prontos para outra vice ou outro vice, mas a questão do PRP já está resolvida oficialmente”, disse o dirigente do PRP.

Com informações do Jornal O Globo