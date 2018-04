PSB realiza ato de filiação do deputado Audic Mota e de outras lideranças

O presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Ceará, deputado federal Odorico Monteiro, realizou nesta sexta-feira (06), ato de filiação com autoridades locais, em Fortaleza. Filiaram-se ao PSB o deputado estadual, Audic Mota, o presidente do Sindicatos dos Notários, Registradores e Distribuidores do Estado do Ceará (Sinoredi-CE), Denis Bezerra, uma jovem liderança como opção de renovação para a câmara federal.

Chegam também ao partido, o empresário, Bruno Barreira, o servidor público, Igor Oliveira, Pedro Mesquita – PPCEL, e a cerimonialista da prefeitura, Norma Zélia Andrade. Os novos filiados chegam ao PSB Ceará para a renovação do partido e para a construção de uma política participativa, inovadora e social. É um novo momento para o partido e para a política cearense.