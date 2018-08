PSB realiza convenção estadual e oficializa alianças e coligações

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Ceará realiza neste sábado (04), às 16h, no auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa do Estado, sua convenção estadual.

Na ocasião, o presidente do PSB Ceará, deputado federal Odorico Monteiro e demais pré-candidatos chancelam suas candidaturas e oficializam as alianças e coligações. Odorico Monteiro tenta pleito para seu segundo mandato na Câmara Federal.

Cerca de 500 pessoas são esperadas para a convenção da sigla dentre os pré-candidatos, movimentos sociais, amigos, apoiadores e colaboradores do partido. Até 5 de agosto os cearenses saberão quem serão os candidatos nas eleições 2018, data limite definida pela Justiça Eleitoral para a homologação de candidaturas.

COM ASCOM