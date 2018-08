PSC e Pode fecham aliança para a eleição presidencial

O economista Paulo Rabello de Castro (PSC) desistiu de disputar a Presidência da República e vai integrar a chapa encabeçada pelo senador Álvaro Dias (Pode-PR). A candidatura de Rabello foi aprovada na convenção nacional do PSC, no último dia 20 de julho, mas hoje os dois partidos se reuniram e aprovaram a aliança.

A coligação terá, além do Pode e do PSC, o PRP. A convenção nacional do Pode está marcada para o próximo sábado (4), em Curitiba, quando a candidatura de Dias deverá ser aprovada. O presidente do PSC, Pastor Everaldo, afirmou que Dias aceitou incorporar ao programa de governo o Plano de 20 Metas lançado pela legenda. “A principal negociação foi programática”, disse Pastor Everaldo.

“O economista Paulo Rabello agrega à nossa composição política o valor da qualificação técnica indispensável para a promoção das mudanças que o país está exigindo”, afirmou Dias, segundo nota publicada no portal do PSC.

AGÊNCIA BRASIL