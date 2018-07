PSDB-CE homologa chapa com 34 candidatos à Assembleia e Câmara. Vice de Theophilo segue indefinida

O PSDB homologou, neste domingo, 29, uma chapa com 20 candidatos à Assembleia Legislativa e 14 à Câmara Federal. Entre os nomes que vão disputar o mandato de deputado federal estão o ex prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, os atuais deputados federais, Raimundo Gomes de Mato e Danilo Forte, o ex-vice prefeito da cidade do Crato, Raimundo Bezerra Filho, e o vereador de Fortaleza, Plácido Filho. Dentre os 20 que concorrerão às vagas na AL, dois estão disputando a releição, os atuais deputados estaduais Fernanda Pessoa e Carlos Matos.

Além destes, o partido lançou ao pleito do Executivo Estadual, o general da reserva Guilherme Theophilo; ao Senado a candidata Mayra Pinheiro e o presidenciável Geraldo Alckmin. Coligado ao PSDB, tem o PROS, que lançará o atual deputado estadual, Capitão Wagner, como candidato à Câmara Federal. Apesar de coligados, ambos apoiam diferentes candidatos. O PROS é apoiador do candidato do PSL, Jair Messias Bolsonaro. O nome para a compor a vice de Theophilo, porém, ainda não foi definido.

O presidente da Executiva Regional, Francini Guedes, fez um discurso rápido, lembrou da renovação na política do Ceará em 1986 quando Tasso foi eleito, pela primeira vez, governador. Pediu aos militantes para irem juntos e vencer a eleição.

Saudado com entusiasmo, o Capitão Wagner, que declinou ao convite para ser candidato majoritário (senador e governador) disse que vem percorrendo o Interior e sente o clamor da população por mais saúde e melhor segurança. Wagner ainda disse que o Estado do Ceará está um caos por estar sob controle das facções. “A hora da mudança está chegando com o general no Governo e Mayra e Girão no Senado”, disse o capitão Wagner, candidato à Câmara Federal.

Candidato ao Senado, Luis Eduardo Girão, por sua vez, disse que a oposição tem a pedra de Golias, “que se chama verdade”, para ganhar a eleição. Girão ainda condenou os gastos elevados com propaganda do Governo Estadual, enquanto a população sofre com a tragédia diária. Como senador, prometeu defender valores, condenou o projeto de lei que quer liberar as drogas e a “jogatina” que, segundo ele, facilita a corrupção e a lavagem de dinheiro. Espírita, Girão falou muito em paz, defendeu a família e condenou o silêncio dos bons, que o incomoda mais do que o grito dos violentos.

Apresentada como a força da mulher, a médica Mayra Pinheiro disse que nunca havia participado de um evento tão cheio de energia e ao lado de pessoas que não precisam da política para viver, mas que tem na política um caminho para uma missão “Estou preparada para representar o meu Estado no Senado Federal ao lado do maior líder político do Ceará”, disse a candidato do PSDB ao Senado. Mayra não nominou, mas fez referência ao senador Tasso Jeteissati.

Mayra ainda disse que seu objetivo e o do PSDB é transformar a política e convidou os militantes a entrarem na luta por essa transformação. A médica afirmou ainda que está disposta a percorrer o Estado do Ceará para ouvir a população cearense. Por fim, disse que quer construir um Brasil com responsabilidade e princípios em que as pessoas sejam livres e paguem menos

Impostos.

Confira a chegada da candidata ao Senado, Mayra Pinheiro, do senado Tasso Jereissati (PSDB) e do também candidato ao Senado, Luis Eduardo Girão (PROS). Com a chegada de Tasso e de Guilherme Theophilo, foi apresentada mensagem do candidato à Presidência da Republica, Geraldo Alckmin. Alckmin, inclusive, saudou Tasso e o general e os conclamou a se engajar para mudar o Brasil. Ao final, Alckmin disse: contem conosco!

Abaixo mais fotos da convenção estadual do PSDB:

Confira abaixo a lista completa a qual a redação do Portal Ceara Agora teve acesso:

Governador

General Guilherme Theophilo

Senadora

Mayra Pinheiro

Deputados Federais

Ana Vitória Mendes Moura

Antônia Jane Maria do Vale Maia

Antônio Arnaldo Forte dos Santos

Célio Matias Lobo Neto

Francisca Gilmara Girão

Francisco Danilo Bastos Forte

Kamyla Castro de Oliveira

Moema Correia São Thiago

Paulo Romerito de Araujo Montenegro

Raimundo Coelho Bezerra de Faris Filho

Raimundo Gerson dos Santos Lima

Raimundo Gomes de Matos

Roberto Soares Pessoa

Victor Luiz Monteiro Pontes

Deputados estaduais

Alexandre de Carvalho Brandine

Alessandra Teles Marinho Torres Bandeira

Ana Maria Monteiro

Avelino Forte Filho

Carlos Matos Lima

Fernanda Eneida Pessoa Caracas de Sousa

Fernando Torres Laureano

Flaira Viana Goes

Francisca Santos Dziedzitz

Francisco Evandro Ferreira Gomes Junior

Helaine Maria Menezes Mendonça

José Geraldo Araújo Correia

Maria Emília Pessoa Carvalho

Mariano Blekenfeld Diniz

Pedro Ygor Sousa Silva

Plácido Sobreira Filho

Rômulo Pessoa Silva Araújo

Rondinelli Pereira de Freitas (Nelinho)

Sergio Henrique de Lima Onofre

Wanderley Henrique Cordeiro