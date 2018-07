Uma das novidades lançadas pelo PSDB na convenção estadual neste domingo (29) é o “Eleiçômetro”. Trata-se de um cronômetro que contabiliza os dias, horas e minutos para o que o partido chama de “Hora da Mudança”.

O cronômetro ocupa espaço principal no palco e promete ser a peça de campanha mais promovida durante as atividades do candidato ao governo estadual, General Estevam Theophilo.