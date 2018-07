PSDB tenta convencer Luiz Pontes a disputar o Senado

Com o apoio de mais de 100 diretórios municipais do PSDB, o ex-senador Luiz Pontes recebe apelos para concorrer ao Senado. Luiz, como antecipou, nesta quarta-feira, 25, o Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), teria desistido da disputa. O tucano, porém, ainda se mantém na condição de pré-candidato a senador.

Dirigentes regionais do PSDB tentam convencê-lo a concorrer ao Senado. Pontes fez uma avaliação com familiares e correligionários e quer contribuir com a campanha do PSDB sem disputar mandatos eletivos. Os tucanos realizam, no próximo domingo, 29, no Ginásio da Faculdade Ari de Sá, em Fortaleza, a convenção estadual para homologar a aliança do PSDB com o PROS e a candidatura do General Theophilo Gaspar ao Governo do Estado.