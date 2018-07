PSL Ceará oficializa Helio Gois como candidato ao Governo do Estado

O Partido Social Liberal (PSL) oficializou na manhã deste domingo, 29, o nome do advogado Helio Gois como candidato ao Governo do Estado. Durante a convenção, realizada no Auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, também foi confirmado o nome da professora Ninon Tauchmann como candidata vice-governadora. Para o Senado foi confirmado o nome do médico Marcio Pinheiro.

“Hoje deveria ser motivo de festa, mas estamos aqui reunidos com o sentimento de medo e indignação pelo que vem acontecendo com o nosso Estado. Essa administração já esgotou todas as possibilidades de mudança no Ceará. Não faz porque não quer, ou não sabe. E eu tenho a obrigação de mostrar que é possível fazer diferente”, afirma Helio Gois.

Para o presidente do PSL e pré-candidato a deputado federal, Heitor Freire, o partido está à frente de uma causa que é de toda a sociedade. “A esquerda cutucou um leão com vara curta. Agora, estamos aqui para lutar por essa causa, que é a defesa da família e das pessoas de bem”, anuncia.

Helio Gois é formado em direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), mestre em direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pela Universidade de Heidelberg Ruprecht Karl, na Alemanha. Atua como advogado no quadro do escritório Aldairton Carvalho Advogados Associados e como professor na Unifor. Essa é a primeira eleição que disputa, buscando a renovação da política, como apontam as pesquisas de opinião.

Com informações da Assessoria de Imprensa