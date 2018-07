PSL Ceará realiza convenção neste domingo

O Partido Social Liberal (PSL) realiza no próximo domingo, 29, às 9h, no Auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa, a Convenção do partido, que deve indicar o nome do advogado Helio Gois como candidato ao Governo do Estado, tendo como vice a professora Ninon Tauchmann.

Para o Senado, já está confirmado o nome do médico Marcio Pinheiro. A solenidade será comandada pelo presidente do partido, Heitor Freire, que também lançará sua candidatura a deputado federal.

Helio Gois é formado em direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), mestre em direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pela Universidade de Heidelberg Ruprecht Karl, na Alemanha. Atua como advogado no quadro do escritório Aldairton Carvalho Advogados Associados e como professor na Unifor. Essa é a primeira eleição que disputa, buscando a renovação da política, como apontam as pesquisas de opinião.

Ninon Elizabeth Tauchmann é advogada, formada pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC) e professora de Direito Civil e Empresarial há mais de 30 anos. Foi assessora no Tribunal de Justiça do Estado do Ceara. Trabalha no escritório Tauchmann Advogados Associados.

Marcio Pinheiro é médico, Gineco-Obstetra, com serviços prestados em mais de 29 municípios cearenses e atualmente é funcionário público de Fortaleza e Canindé, além de Professor Universitário. Foi diretor do Sindicato dos Médicos do Ceará no triênio 2015-2017.

Com informações da Assessoria de Imprensa