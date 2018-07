PSOL oficializa Aílton Lopes como candidato ao Governo do Estado

O PSOL lançou, oficialmente, neste sábado, 28, a candidatura de Aílton Lopes ao Governo do Estado. Ao lado de lideranças do partido como Renato Roseno e João Alfredo, além de membros de movimentos sociais e sindicatos, Aílton Lopes afirmou que terá um programa de governo priorizando os direitos sociais.

“A nossa candidatura é uma candidatura que expressa a luta por direitos, ao contrário do que a gente tem visto. Na verdade o que a gente está vendo é o que se repete toda eleição, agora de uma maneira mais nítida que é o ajuntamento partidário num verdadeiro balcão de negócios. A prioridade do nosso programa são os direitos, porque pra nós não há paz sem direito.”

“É importante garantir a saúde, educação, cultura e ciência e tecnologia. Fala-se muito em violência, mas pra nós a maior violência é a desigualdade social”, acrescentou Aílton Lopes. A convenção do PSOL foi a primeira a definir um candidato ao Governo do Estado do Ceará.

Aliança política

A candidatura de Aílton Lopes será pela aliança política do PSOL e PCB. O candidato afirma que conta ainda com trabalhadores de todo o estado.

“O PSOL e o PCB compõem uma frente de esquerda socialista composta pelos filhos da classe trabalhadora. São mulheres, negras e negros, LGBTs, pessoas com deficiência, povos indígenas, catador, pescadora e pescador, professores trabalhadores do campo e da cidade.”

Com informações G1