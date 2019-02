PT apresenta projetos para sustar decreto das armas e do sigilo de documentos

O Partido dos Trabalhadores (PT) apresentou projetos para sustar dois decretos do presidente Jair Bolsonaro: um que facilita a posse de armas de fogo e outro que amplia o número de autoridades que podem impor sigilo ultrassecreto a dados e documentos do governo. O vice-líder do PT, senador Rogério Carvalho (SE), disse que o partido vai cobrar a votação das duas iniciativas. Já o líder do PSL, senador Major Olimpio (SP), não acredita na derrubada dos decretos por considerar que ambos têm o respaldo popular. A reportagem é de Hérica Christian, da Rádio Senado.