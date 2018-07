PT Ceará realiza convenção no domingo, dia 5

O Partido dos Trabalhadores (PT) realiza no próximo domingo (5) a convenção para o lançamento da candidatura de LULA no Ceará, homologação das candidaturas de Camilo Santana ao Governo do Ceará e da Chapa de deputados e deputadas estaduais e federais.

A Convenção Partidária Oficial do Partido dos Trabalhadores do Ceará, a partir das 9h e segue durante todo o dia, até as 19 h, no Ginásio de Esportes da Faculdade Ari de Sá, tradicional ponto de encontro petista localizado na avenida Heráclito Graça, em Fortaleza.

“Vamos oficializar para todo o povo cearense que queremos Lula de novo na presidência e Camilo do governo do Ceará”, diz o deputado Estadual Moisés Braz, presidente do PT Ceará.

SERVIÇO:

Convenção Partidária do PT Ceará

Dia 05 de agosto, a partir das 9h

Ginásio de Esportes da Faculdade Ari de Sá

Rua Gonçalves Ledo, 1246, Centro, Fortaleza

COM ASCOM-PT