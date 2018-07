No próximo sábado, 28 de julho, o PT Ceará reúne filiados delegados das correntes do partido para decidirem através de votação o rumo do PT nas eleições em 2018.

Com objetivo principal definido por resolução nacional, o PT Ceará realiza Encontro de Tática Eleitoral no Hotel Praia Centro, em Fortaleza, a partir das 9h, neste sábado, 28 de julho.

Participam do evento os delegados escolhidos pelas chapas do partido no Estado que tiveram representação no PED 2017. Ao todo serão 300 nomes que votaram a aprovação dos nomes para deputados Estaduais, Federais, a reeleição do governador Camilo, o nome de Lula para presidente e se o PT sairá com um candidato para a vaga no Senado.

“Nossa prioridade é eleger Lula e reeleger Camilo ainda no 1° turno. Temos que retomar a democracia neste país com a presença de um governo que lute pelos direitos do trabalhador”, afirma o presidente do PT Ceará, Moisés Braz.

NO BRASIL

Em todo o país os Encontros Estaduais do Partido serão realizados entre os dias 27 a 29 de julho de 2018, com excessão de Amazonas, Amapá, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Tocantins e Rondônia, que ficam para o dia 02/08/2018. Já o encontro Nacional será realizado entre os dias 3 a 5 de agosto de 2018.