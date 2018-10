PT intensifica campanha Lula Livre

om a eleição de Jair Bolsonaro (PSL), o PT decidiu intensificar, ainda este ano, uma campanha internacional pela liberação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, valendo-se de declarações do presidente eleito de que, por ele, o petista apodrecerá na cadeia.

“Tememos inclusive pela vida do presidente. Precisamos deixar um alerta à sociedade. Lula tem direto a um julgamento justo. Não tem ninguém que possa definir o que fazer com ele, sem antes seu processo ser julgado de forma justa”, disse a presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann (PR).

Após reunião do comando partidário, ela informou que a intenção é criar uma rede de solidariedade internacional pela liberdade de Lula e pela integridade física do ex-presidente. “É isso que vamos fortalecer a partir de agora na nossa luta: Lula livre e um julgamento justo para Lula, com um pedido de proteção maior a sua vida e a sua integridade”, disse Gleisi.

Chefe de gabinete de Gleisi, o ex-ministro Gilberto Carvalho afirma que, com o presidente, Bolsonaro pode piorar muito as condições carcerárias. “Não estou dizendo que ele vá fazer. Mas uma coisa é o comportamento formal [de Bolsonaro, como presidente]. Outra coisa é a energia que ele libera”, disse Carvalho.

Com informações Noticias ao Minuto