Publicada relação de desembargadores que concorrem à Direção do Judiciário para próximo biênio

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) divulgou a relação dos desembargadores inscritos que concorrerão aos cargos de novos dirigentes do Poder Judiciário estadual, para o biênio 2019/2020, por meio do Edital nº 168/2018, publicado no Diário da Justiça dessa terça-feira (11).

Estão inscritos os desembargadores Washington Luis Bezerra de Araújo, Maria Nailde Pinheiro Nogueira e Teodoro Silva Santos, que concorrerão, respectivamente, aos cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça do TJCE.

A eleição dos novos dirigentes ocorrerá no dia 27 de setembro, no Pleno do Tribunal de Justiça, bairro Cambeba, em Fortaleza. A sessão está marcada para as 13h30. O mandato dos eleitos se inicia no dia 31 de janeiro de 2019.

Com informação do TJCE