Quadra chuvosa do Ceará se intensifica com chuva dos últimos dias

As chuvas registradas nos últimos três dias do mês de janeiro deste ano serviram para aumentar a intensidade da pré-quadra chuvosa do Ceará. Prova disso, é que nesta segunda-feira, 8, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou precipitações em 22 municípios. As maiores chuvas foram em Barroquinha (26,3 mm), Itapipoca (25 mm) e Juazeiro do Norte (20 mm). Fortaleza também amanheceu com chuva em bairros como Montese, embora não tenha havido registro nos postos pluviométricos da Funceme. Os dados estavam atualizados até às 8h40min.

O registro de chuvas em mais municípios neste mês ocorreu neste último fim de semana, quando 35 localidades do Estado tiveram precipitações. Entre sexta-feira e sábado, havia chovido em 20 municípios. Antes do fim de semana, as chuvas vinham ocorrendo de forma mais restrita. Entra a quinta-feira e a sexta-feira havia registros em 12 municípios. Da quarta para a quinta, em seis. Entre terça e quarta-feira, em quatro municípios. De segunda para a terça-feira, em apenas dois municípios. No primeiro dia do ano não houve registros.

Municípios cearenses em que mais se registraram chuvas nas últimas 24 horas

Barroquinha (Posto: Barroquinha): 26.3 mm

Itapipoca (Posto: Arapari): 25.0 mm

Juazeiro do Norte (Posto: Juazeiro Do Norte): 20.0 mm

Palmácia (Posto: Palmácia): 16.8 mm

Crato (Posto: Lameiro): 15.0 mm

Frecheirinha (Posto: Frecheirinha): 14.0 mm

Graça (Posto: Graça): 12.0 mm

Pacajus (Posto: Itaipaba): 11.0 mm

Viçosa do Ceará (Posto: Manhoso): 10.0 mm

Com informações do Jornal O Povo e Funceme