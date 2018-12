Quadrilha explode agência bancária de Cariré; é o 46º ataque no Estado em 2018

Uma agência bancária foi atacada e teve os caixas eletrônicos explodidos na madrugada desta terça-feira (18), no município de Cariré, a 291. As informações foram confirmadas pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI), que não passou detalhes de como a ação ocorreu.

Segundo moradores da cidade, a agência do Banco do Brasil foi atacada por volta das 3h da madrugada e parte da estrutura do prédio foi atingida com as explosões. Também foram registrados tiros na cidade. Os criminosos fugiram, mas não se sabe a quantia levada.

Segundo o Hospital Municipal de Cariré, a unidade de saúde não registrou entrada de pessoas feridas durante a ação.

Com o ataque em Cariré, sobe para 46 o número de bancos atacados por criminosos no Ceará neste ano, segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará.

