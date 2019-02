“Qualquer traficante manda um avião fazer fuxico na CGD”, afirma Soldado Noélio

Posted on

“Hoje, o traficante manda um aviãozinho do tráfico na CGD (Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública) e acusa o policial de ter cometido algum abuso. Aí há uma mega estrutura, há uma mega delegacia que foi criada pelo governo, para se investigar o policial e ele é imediatamente afastado”, afirma o deputado estadual soldado Noélio, em discurso na manhã desta sexta-feira (8) na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará.

Para o deputado, o Governo precisa mudar o modelo de atuação da CGD. Ainda que alguns policiais reclamem o fim da Controladoria, o soldado Noélio afirma que isso não adianta:

“Se acabasse a CGD ia voltar a antiga Corregedoria, que com um corregedor que siga o atual modelo da CGD, nada resolve”, afirma o deputado.

Soldado Noélio ainda acrescenta que, para ele, a CGD deveria investigar policiais corruptos, bandidos, acusações que tenham materialidade.

“Eu fui abordado por um policial que trabalha na CGD. Ele disse: olha aqui quem está denunciando esse policial. [O indivíduo] responde a sete crimes e dentro da CGD não tem uma estrutura para fazer esse filtro para avaliar quem está denunciando os policiais”, ressalta o deputado.

“É dessa forma que estamos dando retaguarda para os nosso policiais?”, questionou o soldado.