Quarta turma do concurso da PMCE inicia curso preparatório

O governador Camilo Santana participou na manhã de hoje (9) da aula inaugural dos futuros policiais militares aprovados no último concurso público da Polícia Militar do Ceará. Esta é a quarta turma chamada. O Governo do Ceará já havia convocado três turmas para o Curso de Formação Profissional para a Carreira de Praças. O evento aconteceu na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp) e contou, ainda, com a presença de autoridades da segurança pública.

O concurso foi realizado em 2016 para, inicialmente, 4.200 vagas. Destes, os componentes das duas primeiras turmas – 2.655 homens e mulheres – já estão nas ruas. A terceira turma conclui as aulas em junho. A chamada T4 (quarta turma) é um compromisso do governador Camilo Santana de convocar os candidatos habilitados até a posição número 5.000 do concurso, conforme previsto no edital do certame.

Camilo Santana fala sobre mais essa ação que vai contribuir para reforçar a segurança em Fortaleza e no interior do Estado.

Com informação do Governo do Estado do Ceará