Quarteto suspeito de tentativa de latrocínio contra soldado da PMCE é capturado em Fortaleza

Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar do Estado do Ceará, por meio da 11ª delegacia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Comando Tático Motorizado (Cotam) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), respectivamente, resultou nas capturas de quatro pessoas envolvidas na tentativa de latrocínio contra uma policial militar. Entre os envolvidos está um adolescente de 17 anos, que já responde por a atos infracionais por roubo de veículo e receptação. Com o quarteto, foi apreendido um revólver e um simulacro de arma de fogo; e dois veículos, que estavam com queixa de roubo, foram recuperados. Os detalhes foram divulgados, na manhã desta quarta-feira (03), em coletiva de imprensa.

A ocorrência, que resultou nas capturas, iniciou após uma dupla ser flagrada, em um veículo roubado de modelo Fiat Pálio, de cor branca, que foi detectado por um dos sensores do Alerta Brasil, no bairro Bela Vista – Área Integrada de Segurança 06 (AIS 06). De imediato, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) enviou a informação para a viatura do Cotam, que seguiu em busca ao carro e conseguiu abordá-lo. No interior do Pálio, estavam Francisco Gabriel Ferreira Coelho (21), sem antecedentes criminais, e Jefferson Campos do Nascimento (21) – conhecido por “Manim” e com passagens por tráfico de drogas e roubo a pessoa.

Com o apoio da DHPP, que foi acionada após o dois serem identificados como suspeitos de participar do crime contra a profissional de segurança, na segunda-feira (01), no bairro Damas (AIS 05), as diligências continuaram. Foi então, que as equipes diligenciaram até uma residência de “Manim”, no Rodolfo Teófilo (AIS 06), onde encontraram um revólver calibre 38, com cinco munições intactas.

Em depoimento, Gabriel afirmou que estava em posse de um veículo Hyundai Tucson, de cor preta, que de acordo com as investigações, foi utilizado no crime. Ainda no bairro Rodolfo Teófilo, os profissionais de segurança localizaram o carro e o encaminharam para a sede da delegacia especializada. Seguindo em diligências, a Polícia chegou até um adolescente, que também é suspeito de participar da ação criminosa. Na residência do menor, os policiais o apreenderam, na posse do seu irmão, identificado por Francisco Leonardo Araújo de Sousa (21) – sem antecedentes – um simulacro de arma de fogo e vários aparelhos celulares, que não tiveram sua origem comprovada.

De acordo com o delegado Renato Almeida, as apurações sobre o caso permanecem, no intuito de investigar toda a dinâmica do crime, bem como identificar o autor do disparo que atingiu a soldado da PMCE, há três dias. O trio maior de idade foi encaminhado para a DHPP, onde foi autuado em flagrante por associação criminosa e corrupção de menor. Já Gabriel, também foi indiciado por receptação e “Manim” por posse ilegal de arma de fogo. Este último suspeito e o adolescente também devem responder pela tentativa de latrocínio contra a policial. Já a participação dos demais continua sendo apurada pela delegacia especializada.

Com informações da SSPDS