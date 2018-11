De acordo com pesquisa feita por questionário online e divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas nessa terça-feira (13), 89,4% dos brasileiros consideraram injusto o reajuste salarial concedido aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

