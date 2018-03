Quase mil famílias são beneficiadas com apartamentos de residencial no Jangurussu

Um grupo de 944 famílias foram beneficiadas, nesta sexta-feira (23), com a entrega da terceira etapa do residencial José Euclides Ferreira Gomes, um sonho alcançado pela comunidade por meio do Programa Minha Casa Minha Vida.

A entrega das chaves das residências foi iniciada na solenidade que contou com a presença do governador do Ceará, Camilo Santana, acompanhado do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, e do vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Nelson de Souza.

Ao visitar os empreendimentos no Jangurussu, Camilo lembrou que, apenas em Fortaleza, o Governo do Ceará entregou 6.664 unidades, beneficiando 28.691 pessoas, com um investimento de R$ 392,2 milhões.

“Neste momento, Fortaleza tem a maior quantidade de construção de habitação popular. São vários empreendimentos em andamento e sendo entregues. Aqui é a terceira etapa do José Euclides, que representa quase 3 mil unidades. É praticamente uma cidade de pequeno porte do Ceará, com toda a infraestrutura de saneamento, lazer, com ações sociais, escola, creche. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, juntamente com a Caixa Econômica, para garantir o sonho dos cearenses terem direito a uma moradia de qualidade, a uma casa própria”, afirmou o chefe do Executivo.

José Euclides Ferreira Gomes

Em toda a estrutura do residencial, são beneficiadas 2.992 famílias. Destas, 1.488 foram contempladas com seus imóveis em agosto de 2017. Outras 560 receberam em dezembro do ano passado. A construção envolveu investimento total de R$ 206,4 milhões, sendo R$ 188,4 milhões do Governo Federal e R$ 17,9 milhões de contrapartida do Governo do Ceará.

Os apartamentos construídos no empreendimento são destinados às famílias oriundas dos projetos Maranguapinho, Cocó e de áreas de risco de Fortaleza.

Uma delas é a família da Maria da Costa, 70. A dona de casa deixará a “vida apertada” de aluguel para se mudar com seu filho para uma das residências nesta terceira etapa do residencial. Para ela, com a política, o povo é premiado pela luta que tem diariamente para, dignamente, buscar uma casa melhor para repousar e criar seus filhos.

“Agora eu sei que vou poder ter a tranquilidade de passar os dias na minha casa, no meu lugar. Estou deixando de viver na casa dos outros para morar na minha, que é bonita e com estrutura nova. Estou muito feliz”, sorriu.

Pactuação

A pactuação de gestores cearenses em todas as esferas políticas foi destaque nos discursos durante a solenidade de entrega das unidades habitacionais. Para o senador Eunício Oliveira, a articulação entre Governo do Ceará, Governo Federal e Prefeitura de Fortaleza só traz mais força para o desenvolvimento do Estado e melhora a vida da população mais necessitada.

“Essa parceria de Município, Estado e União faz com que a sociedade possa ter esperança de que essa unidade em torno de ações para a população possa dar muitos resultados”, afirmou.

Sobre o residencial, o prefeito Roberto Cláudio ressaltou que Prefeitura e Governo tem se esforçado para ampliar as ações sociais para o entorno da população que se concentra no José Euclides. “Há um conjunto de investimentos em equipamentos sociais. Há um posto de saúde novo recém-inaugurado, um conjunto de creches inauguradas depois do anel viário, estamos trabalhando agora na construção de escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio para essa ‘nova cidade’ que nasce aqui”.

Com informações do Governo do Estado