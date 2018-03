Quase três mil famílias recebem chaves de apartamentos no Ancuri

Em clima de chuva na Capital, milhares de famílias festejaram o recebimento das chaves da segunda etapa do Residencial Alameda das Palmeiras, nesta quarta-feira (28), no bairro Ancuri. Foram 2.960 novos apartamentos entregues. A ação faz parte do Programa Juntos Por Fortaleza, desenvolvido conjuntamente por Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza. O empreendimento é o maior conjunto habitacional da história de Fortaleza, com 4.992 unidades construídas para a população.

A cerimônia de entrega das moradias ocorreu com a presença do governador Camilo Santana, acompanhado do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, do superintendente do Banco do Brasil no Ceará, Amauri Aguiar, além de lideranças políticas estaduais e municipais.

Camilo Santana destacou que Fortaleza apresenta nos últimos anos o maior número de habitações construídas e entregues pelo Minha Casa Minha Vida. Para o chefe do Executivo, as ações conjuntas entre os gestores cearenses garantem o futuro digno para aqueles que mais necessitam de suporte em todo o Estado.

“Hoje o Ceará tem quase 60 mil unidades, entregues ou em construção, em todos os municípios cearenses. Aqui em Fortaleza são cerca de 25 mil unidades. Semana passada entregamos algo próximo de mil, hoje são quase 3 mil unidades de um empreendimento que são quase 5 mil. Isso é a realização de sonhos sendo feita por Governo do Ceará, Prefeitura de Fortaleza e Governo Federal. Quem ganha é o povo do Ceará”, disse o governador.

E entre os que realizaram o sonho de receber a chave da moradia própria esteve a família do gesseiro Esaú Pereira, 34. Com sua esposa Eunice e a filha Aleia, ele comemora ter alcançado o objetivo que tanto almejou.

“Além da realização de um sonho, isso aqui é a certeza de ter mais condições para desenvolver a nossa família. Vamos morar com mais tranquilidade, desfrutando de melhor estrutura, área de lazer e apartamento com estrutura nova”, celebrou.

Investimento

O Alameda das Palmeiras foi construído com recursos financiados pelo Banco do Brasil, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, Fundo de Arrendamento Residencial e aporte da Prefeitura de Fortaleza. O investimento total é da da ordem de R$ 364.522.795.

O prefeito Roberto Cláudio reafirmou o papel social desempenhado pelos financiadores e também por cada liderança presente nas comunidades.

“Só quem rala para pagar aluguel, tem filhos para criar, quer dar o melhor para a família, é quem sabe o valor real de receber um apartamento desses. Estamos aqui cumprindo a nossa missão e a nossa responsabilidade diante da população mais pobre e que quer viver com dignidade e construir uma vida nova”, afirmou.

Continuidade

O senador Eunício Oliveira discursou que o evento representou mais uma vez o compromisso de Estado, Município e Governo Federal com as pessoas que vivem em condições precárias na cidade de Fortaleza.

“O nosso papel é continuar essa parceria administrativa para o bem do Ceará. Essa união vem para assegurar mais ações para ajudar o povo de todos os municípios do Estado”, complementou o presidente do Congresso Nacional.

O ministro Alexandre Baldy elogiou o empenho do Ceará em manter o investimento plural em diversas áreas da sociedade cearense, com o objetivo de garantir qualidade de vida e desenvolvimento para a população dos municípios.

“Que os gestores cearenses possam seguir trabalhando fortemente para conseguir investimentos e parcerias necessárias, como essas do Minha Casa Minha Vida com o Banco do Brasil e em outras a Caixa Econômica Federal. Todo esse povo trabalhador merece mais habitação e mais benefícios”, expôs.

Os apartamentos

Os quase 3 mil apartamentos desta segunda etapa são destinados às famílias sorteadas em junho de 2016. O conjunto conta com 185 blocos, com cada unidade habitacional medindo 44,48 m². Os apartamentos têm uma sala, dois quartos, uma cozinha e um banheiro. O espaço externo ainda dispõe de área de lazer para crianças, salões de festa, quadras esportivas e academia da terceira idade.

As famílias receberam, junto com as chaves, kit com um manual de instrução, um mapa e um adesivo de identificação para acesso ao local durante o processo de mudança para o Alameda Palmeiras.

A primeira etapa do empreendimento foi entregue em dezembro de 2016 a 2.032 famílias, que foram contempladas em sorteio realizado em 2015.

Quixadá

O Governo do Ceará, entrega, também nesta quarta-feira (28), 1.454 unidades habitacionais do Residencial Raquel de Queiroz, em Quixadá. O equipamento faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e teve investimento de R$ 98,4 milhões, sendo R$ 85,7 milhões do Governo Federal e R$ 12,6 milhões do Governo do Ceará.

Com informações do Governo do Estado